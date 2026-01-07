Укр
Автоімпортер з Волині майже добровільно сплатив державі 4,5 мільйона гривень

Приватне підприємство з імпорту автомобілів відшкодувало державі понад 4,5 мільйона гривень несплачених податків.
На Волині автоімпортера звільнили від кримінальної відпровідальності, але справа в суд пішла - Auto24

Сплачувати податки від імпорту авто краще, ніж сидіти від несплати у в'язниці

До такого кроку імпортера підштовхнули слідчими діями детективи регіонального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області. Вони завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків.

Як йдеться у повідомленні ТУ БЕБ Волині, слідством встановлено, що приватне підприємство-імпортер автомобілів не відобразило у податковій звітності понад 25 млн грн доходу. Відтак, до бюджету не надійшло понад 4,5 млн грн у вигляді податку на прибуток.

Однак у ході досудових процесуальних дій підприємство добровільно й напрочуд швидко відшкодувало всі несплачені податки. Кошти вже надійшли до держбюджету.

Попри це, посадовій особі все-таки повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах. Щоправда, до суду скеровано клопотання про звільнення посадової особи від кримінальної відповідальності.

