Автоконцерн Stellantis виводить на український ринок понад два десятки новинок: які саме

Як зазначив очільник Stellantis в Україні, минулого року було реалізовано понад 7,5 тисяч автомобілів, що становило 8,5% від загального показника продажів українського ринку. За підсумком 2024 року Stellantis посів четверте місце серед автомобільних груп – попереду лише Renault Group, Toyota та VAG.

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Протягом цього року компанія прагне підвищити свою частку ринку до 10% завдяки впровадженню нових моделей. На український ринок надійде понад два десятки новинок, побудованих на нових платформах STLA Smart Car й STLA Medium, а на початку 2026 року дебютують моделі, побудовані на STLA Large.

Зокрема, нещодавно в Україні дебютував новий Peugeot 3008 третього покоління, на початку квітня з’являться оновлені Peugeot Boxer та Peugeot Landtrek, а в травні почнуть продаватись новий трирядний Peugeot 5008, який, можливо, також буде доступний у 5-місному виконанні.

Влітку в Україну привезуть електричні варіанти e-3008 та e-5008. У випадку з Citroёn для замовлення вже доступні нові C3/e-C3 та C4. Згодом одночасно з Peugeot Boxer дебютує Citroёn Jumper, а потім на ринок вийде новий C3 Aircross.

Модельний ряд Opel в Україні також чекає значне поповнення. Нещодавно дебютував оновлений Opel Mokka, незабаром з’являться абсолютно нові кросовери Grandland та Frontera, а влітку на ринок вийдуть їх електричні варіанти. Комерційна лінійка поповниться оновленим Opel Movano.

Сучасні електромобілі дуже швидкі та динамічні, тож потребують відповідних шин, які забезпечують максимальну керованість та стійкість на дорозі. Шини Continental SportContact7 створені саме для стрімких розгонів та надійного гальмування, а також підходять для електромобілів. Рекламна інформація

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Преміальний бренд DS влітку запропонує українцям флагманський DS №8, а Jeep вже незабаром оголосить вартість повнопривідного Avenger 4xe. Наостанок, восени в Україну потрапить абсолютно новий Jeep Compass, світова презентація якого ще не відбулась.