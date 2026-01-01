Автомобіль "пролетів" над басейном, а водійка опинилася у воді: дивовижна аварія в Неваді

Попри масштабні руйнування, усі вижили. За інформацією FOX5 Las Vegas, інцидент стався пізно ввечері 15 грудня. Chevrolet Equinox, що рухався на великій швидкості, не зупинився, врізався в кам’яну стіну та буквально підлетів, перекинувшись у повітрі.

В цей момент водійку викинуло з машини — і вона вилетіла прямо в басейн господаря подвір’я. На кадрах камер спостереження видно, як авто зносить стіну, б’є дах прибудови поруч із джакузі та зависає у дворі в абсолютно неприродній позиції.

“Це звучало, як вантажний поїзд”, — згадує Рід. Чоловік зізнався: він був за кілька хвилин від того, щоб зайти у джакузі, і переконаний — якби був там у момент удару, наслідки могли б бути фатальними.

Водійка вижила та навіть змогла спілкуватися з поліцією

Очевидці витягли жінку з басейну. Вона була притомна, але дезорієнтована. Через кілька хвилин вона вже стояла на ногах та відповідала на запитання правоохоронців. Пізніше її доставили до лікарні в Аризоні. Поліція з’ясовує обставини аварії та можливі звинувачення. Повідомляється, що у водійки вже були попередні порушення ПДР.

Руйнування на сотні тисяч доларів

Щоб витягнути автомобіль, рятувальникам довелося використовувати кран. Але для власника двору фінансовий удар лише починається. Зруйнований внутрішній дворик, пошкоджені конструкції та басейн на 25 000 галонів, забруднений моторною оливою.

Рід оцінює збитки майже у 300 000 доларів і не виключає, що доведеться повністю спустошити басейн. Попри все, він каже лише одне: “Їй пощастило. І мені пощастило. Все могло закінчитися набагато гірше”.