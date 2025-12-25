Автомобіль, який вас розуміє: Bosch робить ставку на штучний інтелект

Як розповідає Carscoops, Bosch називає своє рішення AI-powered cockpit і позиціонує його як радикальний крок уперед. Ідея проста: автомобіль більше не просто виконує команди, а аналізує звички, розклад, контекст та уподобання водія. З часом система підлаштовується під конкретну людину, роблячи керування інтуїтивним і майже непомітним.

Читайте також: Автодизайнер провідного бренду створив електричний Lexus за 24 години за допомогою ШІ

Основою платформи стане потужний системний чіп Nvidia Drive AGX Orin, здатний виконувати до 200 тераоперацій за секунду. Саме він забезпечує обробку даних від датчиків у реальному часі та роботу складних моделей штучного інтелекту, включно з візуально-мовними алгоритмами нового покоління.

“Мені холодно” — і машина реагує сама

Однією з ключових функцій стане новий голосовий асистент. На відміну від класичних систем, він не обмежується чіткими командами. Звичайна фраза на кшталт “Мені холодно” може автоматично запустити підігрів сидінь, змінити температуру клімат-контролю та збільшити обдув — без додаткових уточнень з боку водія. Bosch робить акцент на природності спілкування: система здатна вести багатокроковий діалог і “розуміти наміри”, а не лише ключові слова. Саме тут у гру вступає сучасний штучний інтелект із можливістю логічного міркування.

Автомобіль як мобільний офіс

Окремий напрямок — перетворення часу в дорозі на продуктивність. Bosch співпрацює з Microsoft, інтегруючи у свою платформу інструменти на базі Microsoft Foundry та повноцінний доступ до Microsoft 365. На практиці це означає, що водій зможе, наприклад, приєднатися до зустрічі в Microsoft Teams за допомогою голосової команди. У відповідь автомобіль може автоматично активувати адаптивний круїз-контроль або інші системи допомоги, щоб зменшити навантаження за кермом і підвищити безпеку.

Швидке оновлення без заміни автомобіля

За словами Bosch, нова ШІ-платформа розроблена так, щоб її можна було інтегрувати не лише в нові автомобілі, а й оновлювати існуючі системи кабіни. Це відкриває шлях до регулярних програмних апдейтів і появи нових функцій без необхідності серйозних апаратних змін. Компанія вже дивиться далеко вперед: до 2030 року Bosch планує отримувати понад 2 мільярди євро доходу лише від автомобільних інформаційно-розважальних рішень.

Також цікаво: На Київщині відкрили Bosch Junior Academy

Крок до автомобіля-партнера

“Наша платформа розширення штучного інтелекту дозволяє швидко та легко додавати передові AI-функції до існуючих систем”, — зазначив керівник підрозділу Bosch Mobility Маркус Хейн. За його словами, це зробить керування автомобілем більш комфортним, інтуїтивним і безпечним для всіх пасажирів.