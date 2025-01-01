Автомобілі MAN з вишками Paksan підсилили енергетичний сектор Донеччини

За повідомленням Міністерства енергетики України, спецтехніку закуплено коштом Фонду підтримки енергетики України. Допомога адресна, оскільки потреба в таких в таких автогідравлічних підіймачах (АГП) там дуже велика.

"Ворог щоденно обстрілює енергетичну інфраструктуру прифронтових областей. Закуплена сучасна спецтехніка дозволить швидше відновлювати пошкоджені ворожими обстрілами мережі", – наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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Як видно з фото, на Донеччину направлено двовісні автомобілі MAN TGM 13.250 з односкатними позашляховими шинами та з дворядною кабіною. Такий салон дозволяє виїздити на об'єкт цілою ланкою з 5-7 осіб, розподіл місць там за формулою 1+2+4.

Фото: Міненерго України

Шасі вантажівки повною масою по паспорту 14 т має повнопривідну колісну схему 4х4, механічну коробку передач на 6 ступенів перемикання та 250-сильний дизельний двигун екологічного формату Євро-6.

На середньотоннажному шасі встановлено автовежу Paksan з повноповоротною телескопічною стрілою з обертанням на 360 градусів без обмежень. Операційна 18-метрова висота та 14 метровий горизонтальний виліт дозволяє обслуговувати усі типи ліній електропередач.

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Вантажність люльки у 250 кг розрахована на підіймання для монтажних чи ремонтних робіт двох людей та інструмент.

Машини вже пройшли реєстрацію та введені в чергування.