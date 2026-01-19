Автомобілям Tesla та усім "китайцям" заборонено в'їзд на режимні об'єкти Польщі

До списку небажаного транспорту на територіях обмеженого доступу внесено автомобілі Tesla та всі вироблені у Китаї машини. Як зазначає з посиланням на компетентні органи Bezprawnik.pl, сучасні автомобілі можуть бути не просто засобом пересування.

Технологічно просунуті американські автомобілі Tesla та китайські легкові автомобілі мають високотехнологічні сенсорні системи, можливості підключення та здатність аналізувати дані з довколишнього середовища.

Читайте також У Польщі запровадили новий знак: до чого він зобов’язує

Смартфон на колесах

Сучасний автомобіль — це вже не шматок листового металу з двигуном. Це – комп’ютер із сотнями датчиків, камерами навколо, мікрофонами та постійним підключенням до Інтернету. Як зазначили експерти Mozilla Foundation, "це найгірша категорія продуктів для забезпечення конфіденційності".

Відповідно до недавніх спостережень та звіту Центру східних досліджень (OSW), такі автомобілі можуть збирати геопросторові дані, контролювати своє оточення з високою точністю та передавати інформацію про маршрути, місцезнаходження та навіть оточення транспортного засобу зовнішнім системам. Ці дані потенційно можуть бути використані для розвідувальних цілей.

Читайте також У Польщі з'явились дорожні знаки з танками: відома причина

Класичні шпигуни відпочивають

Сучасні автомобілі наділені розумовими здібностями. Вони здатні багато чого фіксувати, збирати, аналізувати, робити відправлення отриманого.

Що у наборі сучасної машини-розвідника:

вони оснащені камерами, мікрофонами та системами розпізнавання облич;

можуть створювати детальні карти інфраструктури;

відстежувати пересування людей і транспортних засобів;

аналізувати біометричні дані користувачі;

здійснювати моніторинг повітря, радіаційного фону;

за рівнем та "почерком" шуму визначати характер, тип автопарку;

створювати бібліотеку персоналу з накопиченням фото, відео, голосових даних тощо.

Таку інформацію можна вважати конфіденційною, а неконтрольований потік якої може мати наслідки для національної безпеки.

Читайте також У Польщі встановлюватимуть новий знак, який дозволяє повертати з "зустрічної" смуги: як він працює

Заборона на в'їзд до військових частин

Військові через ці обставини вже обмежують в'їзд до військових зон для транспортних засобів, які можуть становити загрозу. У публікації зазначається, що власникам автомобілів Tesla та автомобілів китайських марок, які подають заявки на отримання дозволів на в'їзд з такими транспортними засобами, відмовляють у доступі до військових баз.

Це стосується щонайменше кількох випадків – як цивільних осіб, так і солдатів Війська Польського, які хотіли в'їхати на базу на своїх автомобілях. Міністерство національної оборони підтверджує, що ці рішення приймаються на основі чинних нормативних актів (стаття 616a Закону про оборону Вітчизни, яка забороняє фотографування та відеозйомку військових об'єктів) та інструкцій військової контррозвідки.

На черзі новий наказ з Генштабу Війська Польського про заборону стоянок поблизу військових частин. Ілюстрація: AI illustration, OpenAI

І це ще не все

Поки обмеження діють на в'їзд до військових частин та їхні стоянки на території об'єктів. Однак Генеральний штаб вже практично готовий видати наказ щодо парковок поблизу військових об'єктів.

Відтак доступ для китайських автомобілів або автомобілів Tesla може бути обмежений не лише всередині в/ч, але й у їх безпосередній близькості.

А як щодо Тесли?

Експерти виділили Tesla і тут не до суперечок. Автомобілі цього бренду збирають терабайти даних і надсилають їх до штаб-квартири. Тут військові мають право сказати: "Ні, дякую".

Є одна цікава деталь. У Китаї заборонено автомобілям Tesla в'їзд на режимні об'єкти. Кілька європейських країн розглядають аналогічні заходи. І Польща просто приєднується до лав країн, які серйозно ставляться до інформаційної безпеки.

І це не випадково, бо Польща є країною з найбільшою сухопутною армією в Європі (або другою за величиною, залежно від методології).

Для звичайної людини це не має значення

Контррозвідка Війська Польського заспокоює й не радить кричати про дискримінацію китайських автовласників, бо заборона поширюється на в'їзд до військових зон, а не на їзду польськими дорогами.

"Ваш BYD все ще може доставити вас на роботу, до Бедронки та на відпочинок на морі. Tesla все ще чудовий автомобіль для щоденного використання. Ніхто не змушує вас його продавати. Але якщо ви працюєте на військовому об'єкті або маєте там бізнес, то залиште свій смартфон на колесах за воротами та візьміть таксі", – йдеться у рекомендаціях відомства.

Що у перспективі

Очікується, що Генеральний штаб ось-ось озвучить офіційний наказ про поширення заборони на паркувальні майданчики, що прилягають до військових частин.

Чи є список заборонених брендів повним, залишається відкритим. І тут також питань багато, бо Volvo тепер належить китайській Geely. І подібного "родичання" вже досить багато.