Безпілотні вантажівки Iveco почали їздити в Іспанії, але поки що з другим водієм

Раніше Iveco у співпраці з PlusAI завершила кілька випробувань з автономними вантажівками, зокрема в Німеччині. Тепер виробник комерційного транспорту та американо-китайські партнери з технологій автономного водіння на основі штучного інтелекту розпочали черговий проєкт.

Як повідомляє пресцентр Iveco, два підготовлені тягачі Iveco S-Way з технологічними пакетами для автономного водіння відповідно до стандарту SAE Level 4 пройдуть практичні випробування в Іспанії.

Iveco з технологією PlusAI

Автомобілі Iveco S-Way отримали пакети PlusAI (тобто з базовою підтримкою штучним інтелектом від компанії PlusШІ). Фури працюватимуть для логістичної компанії Sesé між Мадридом та Сарагосою. Ходитимуть маршрутом з протяжністю приблизно 300 кілометрів в один бік.

Тестовий етап розпочинається у 2026 році й триватиме кілька років. Поряд із віртуальним водієм, відомим як PlusAI SuperDrive, на борту завжди буде людина, готова втрутитися у разі надзвичайної ситуації.

Загалом же Iveco Group вже багато років досліджує та розробляє автономні та підключені рішення для водіння, включаючи проведення спільних випробувань та пілотних проектів з PlusAI за високотехнологічними програмами рівня 2+ та рівня 4.

PlusAI змінить сценарій перевезень

Автономні вантажівки можуть повністю змінити вантажні перевезення. Вже зараз цю технологію називають ключовою. І тут зосереджено величезний потенціал для підвищення безпеки дорожнього руху. Практично, вже зараз закладається фундамент для зміни вантажних перевезень в усьому світі.

"Ми пишаємося розширенням нашого партнерства з Iveco в галузі автономного водіння вантажівок 4-го рівня в Німеччині та Іспанії. Разом ми демонструємо, як автономне водіння може покращити безпеку, ефективність та сталий розвиток вантажних перевезень, одночасно зміцнюючи конкурентоспроможність європейських ланцюгів поставок", – пояснює операційний директор та співзасновник PlusAI Шон Керріган.

Без людини не впоратися

Це не камінь в город розробників, а вердикт на найближчу перспективу. Без людини й правда не обійтися, оскільки розробникам поки не вдається розробити нову екосистему з процесом заряджання, заправки та багатьох інших процесів.

Боятися, що безпілотне водіння викосить робочі місця не варто, оскільки буде навпаки – автономка створить нові можливості та робочі місця. Автономне водіння – це також живий організм, що потребує уваги та обслуговування.

Навіть якщо машина сама повезе вантаж в інше місто чи подаватиме таксомотор за викликом, то для виконання багатьох інших завдань й процесів подальше втручання людини буде обов'язковим.