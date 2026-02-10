Електричні самоскиди будуть не заряджатись, а швидко замінювати батареї

Одним із перших на це зреагував світовий лідер електромобілів BYD, який одразу дав йому багатомільйонний вотум довіри. Про це пише Авто24 .

BYD наприкінці січня інвестувала в Шанхайську компанію Boonray Technology 100 мільйонів юанів, що еквівалентно приблизно 14,4 мільйонам доларів США.

Читайте також Чим для водіїв китайські "кар'єристи" Shahtuisk кращі за білоруські БілАзі

З новою батареєю за п'ять хвилин

Кар'єрні самоскиди, оснащені системою акумуляторів CTB800 (Boonray та OEM), мають запас ходу до 200 км на повній зарядці. У поєднанні зі швидкою 5-хвилинною заміною акумуляторів вони забезпечують безперервну роботу 24/7.

«Глибокі технології акумуляторів, керування живленням та великомасштабний досвід виробництва BYD у сфері електромобілів формують потужний синергетичний потенціал з досвідом Boonray у сфері інтелектуальних гірничих транспортних засобів та безпілотних сценах», – зазначають у Boonray.

BYD співпрацює з Boonray, щоб запропонувати більш конкурентоспроможні китайські рішення для зеленої трансформації світової гірничодобувної та важкої промисловості.

Станція автономної заміни батареї гірничих самоскидів. Фото: Boonray

Повноцінна автономна система водіння L4

За словами Boonray, їх автономні рішення наразі забезпечують автономну роботу Level 4 для гірничих вантажівок, які пропонують як бортові, так і стаціонарні засоби для підтримки як безпілотного водіння, так і безпілотної заміни акумуляторів, дозволяючи шахтам працювати цілодобово з мінімальною безпекою для операторів.

Читайте також В якій кар'єрі вантажівки 6 років цілодобово їздити без людей?

Це не проекти, а вже реальні технології Boonray, які впроваджені в тридцяти гірничих проектах по всьому Китаю, кожен із власними різноманітними типами руди та складними умовами експлуатації.

На сантиметровому рівні точності

За допомогою власних алгоритмів Boonray для локалізації, сприйняття, планування та прийняття рішень, завантаження досягають точності позиціонування на сантиметровому рівні та багатосенсорного об'єднання даних.

Рахуємо економічний ефект

У складних кар'єрних дорогах система може виявляти та уникати перешкод у режимі реального часу, планувати оптимальні маршрути та координувати повний цикл "завантаження-перевантаження-розвантаження" з таким обладнанням, як електричні екскаватори та навантажувачі, підвищуючи ефективність роботи на 30% за рахунок ручних операцій.

Читайте, що також сталося з китайським електричним пікапчиком після двох років експлуатації