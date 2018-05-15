Паризький автосалон пройде на початку жовтня 2018 року, і на нього всі світові автовиробники привезуть цікаві новинки.

Найближче за часом велике автомобільне автошоу - Паризький автосалон 2018 - пройде з 2 по 14 жовтня. На ньому будуть представлені більшість світових автовиробників. Мотор-шоу в Парижі цьогоріч виповнюється 120 років, тож подія буде ювілейною.

Серед новинок, які очікуються найбільше – електричні моделі та кросовери.

Так, Audi покаже нову Q3, а також електричний Audi e-tron. Баварці здивують породистим родстером в стилі BMW Z4, а можливо, навіть BMW 3 Series.

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Alpine може показати концепт майбутнього позашляховика. Французи на власному автосалоні також мають вразити: очікуються, що Citroën покаже наступну генерацію C5, Peugeot – хетчбек 208, а Renault – малюка Clio.

Porsche представить чергову версію 911, Skoda – оновлений Superb, Mercedes відродить B-Klasse, а KIA – електричну версію Niro.

Вартість квитків, дати, години роботи, місце проведення Паризького автосалону 2018

Паризький автосалон пройде у виставковому центрі Порт де Версаль з 4 по 14 жовтня 2018 р. За два дні, тобто 2 та 3 жовтня - дні преси. Квитки можна придбати в Інтернеті вже зараз або прямо на виставці. Дорослі заплатять 16 євро за щоденний квиток, підлітки – 9 євро, діти до 10 років - безкоштовно.

Нагадаємо, де покажуть головні автомобільні новинки: світові автосалони 2018.