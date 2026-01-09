Авторинок США вийшов на шестирічний максимум

Продажі нових легкових автомобілів у США за підсумками 2025 року зросли на 2,3 відсотка і досягли 16,3 мільйона одиниць, повідомляє Укравтопром. Це найвищий показник з 2019 року та сигнал відновлення ринку після кількох років нестабільності, пов’язаної з панікою навколо коронавіруса, дефіцитом компонентів і ціновими коливаннями.

Ключовим чинником зростання стала поведінка споживачів, які прискорили купівлю автомобілів, очікуючи подальшого подорожчання. На рішення покупців вплинули одразу кілька факторів: запровадження або розширення мит, зміни у торговельній та промисловій політиці, а також завершення дії окремих державних стимулів для електромобілів. У результаті 2025 рік став періодом відкладеного, але реалізованого попиту.

Найкращі результати продемонстрували автовиробники з широким і диверсифікованим модельним рядом. General Motors, Toyota, Ford, Hyundai, Kia та BMW змогли скористатися ситуацією завдяки наявності бензинових, гібридних та електричних моделей у різних цінових сегментах. Це дозволило їм гнучко реагувати на зміни споживчих настроїв і логістичних умов.

Водночас бренди, бізнес-модель яких значною мірою базується на імпорті готових автомобілів, зафіксували спад продажів. Посилення митного тиску та валютні ризики зробили їхню продукцію менш конкурентною за ціною, особливо у масовому сегменті.

Аналітики ринку обережно оцінюють перспективи 2026 року. Очікується ослаблення попиту через погіршення доступності нових автомобілів для широких верств населення. Продажі дедалі більше концентруються серед покупців із вищим рівнем доходів, тоді як споживачі з середнім та нижчим доходом все частіше переорієнтовуються на ринок вживаних авто. Це може призвести до уповільнення темпів зростання та зміни структури попиту вже найближчим часом.