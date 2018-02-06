Начальниця відділу митного оформлення застави "Рава-Руська" доводиться невісткою літньої жінки, у податковій декларації котрої значиться у власності елітне купе Rolls-Royce Wraith 2014 року випуску.

Rolls-Royce Wraith, записаний на 74-річну свекруху Олесі Заброварної – не єдиний дивний випадок у податкових деклараціях сім’ї Заброварних.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на Bihus.Info. Окрім розкішного “Роллс-Ройса” за 350 тисяч доларів чи 9 мільйонів гривень, сім’я начальниці відділу митного оформлення пункту “Рава-Руська” Львівської митниці ДФС Олесі Заброварної володіє також Porsche Cayenne вартістю близько 5 мільйонів гривень, записаний на доньку.

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Окрім того, у власності Заброварних знаходиться також квартира площею 173 м2 у елітному житловому комплексі “Бульвар Фонтанів” в Києві. Ціни на подібні апартаменти починаються від 11 мільйонів гривень.

Фото: Новіша модель Rolls-Royce Wraith 2018 року випуску в Україні коштує більше 13 мільйонів гривень / Auto.ria

За інформацією антикорупційного сайту “Наші гроші. Львів”, у січні цього року прокуратура Львівської області порушила проти Олесі Заброварної кримінальне провадження за фактом декларування недостовірних відомостей. Згідно матеріалів справи, у своїх деклараціях за 2015-2016 роки вона не вказала, що володіє ⅓ будинку площею 386 м2 і нежитловим приміщенням у Львові. Вже після відкриття кримінального провадження Олеся Заброварна згадала в декларації про машину і 9 раніше не зазначених об’єктів нерухомості.

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