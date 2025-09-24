Бельгійський граф Рено привіз у Калуш авто для ЗСУ

У повідомленні мерії зазначено, що жоден з подарованих автомобілів у місті не залишиться. П’ять машин вже передали захисникам з Калуша. Ще десять автівок за запитами отримають армійці з інших громад.

Техніка не нова, але добротна і різних виробників. З-поміж півтора десятка машин переважають пікапи та кросовери. З фото видно, що там є Toyota Hilux, видно мікроавтобус Mercedes-Benz Vito, інші марки.

Бельгійські благодійники вже не перший раз доправляють конвої до Калуша. У них налагодилися добрі зв'язки та співпраця із БФ "Браття з Прикарпаття". Нинішній транш також здійснено у такій взаємодії.

З-поміж волонтерів було чимало колишніх бельгійських військових, котрі особисто переганяли власні машини українським армійцям. Фото: мерія Калуша

Техніку пригнав солідний загін доброчинців, поміж яких граф Рено де Керхов де Дентергем та олдермен громади Мерельбеке-Мелле Лівен Фоклкарт зі співвітчизниками. Серед 17 гостей були й українці, котрі мешкають у Бельгії.

В складі делегації перебуває калушець, який уже понад 20 років живе за кордоном, але не втратив зв’язку з рідною громадою.

Також прибула фура з зібраними та купленими бельгійською громадою товарами й речами. З-поміж гуманітарних вантажів до Калуша приїхали англомовні книжки для юних читачів. Їх отримала бібліотека Калуського ліцею №6. Медичне обладнання, медикаменти та спецодяг дісталися для Калуської центральної районної лікарні.

А ось так у суботу проводжали гуманітарний конвой у комуні Мерельбеке-Мелле. Фото: Дідьє Вербаєр, Егберт Лахарт