Бензин, гібрид чи електро: які авто обирають українці у січні 2026 році

Після повернення ПДВ на імпорт електрокарів сегмент «свіжопригнаних» EV різко просів. У структурі це виглядало як бензиновий ренесанс, але причина — радше статистична, ніж світоглядна, вважають в Інституті досліджень авторинку.

Внутрішній ринок: стабільність без митних шоків

На вторинці всередині країни картина найспокійніша. Автомобілі вже перебувають в Україні, тому митні новації впливають на них опосередковано. Частки бензину, дизеля, гібридів та електро тут змінюються поступово — без різких перекосів.

Це ще раз підтверджує: сформований внутрішній парк працює як буфер і згладжує зовнішні коливання.

Імпорт уживаних авто: «електричний вакуум»

Саме в імпорті стався найпомітніший зсув. Коли потік електромобілів у січні фактично призупинився, частки інших типів пального зросли автоматично.

Це не означає, що бензинових авто завезли втричі більше. Це означає, що в структурі зник вагомий електричний сегмент — і традиційні ДВЗ знову стали домінувати.

Ринок за один місяць повернувся до конфігурації дворічної давнини.

Нові авто: час гібридів

У сегменті нових легковиків тенденція м’якша, але логіка та сама.

Покупці дедалі частіше обирають компроміс. Гібриди стають «тихою гаванню» для тих, хто хоче економію пального, але не готовий повністю залежати від зарядної інфраструктури.

Зміцнення позицій Toyota у гібридному сегменті може стати ключовим фактором 2026 року. Водночас конкуренція з боку китайських брендів, зокрема BYD, визначатиме баланс між електро- та гібридними рішеннями.

Погляд експерта

Станіслав Бучацький, голова Інституту досліджень авторинку:

«Січнева структура пального — це пряме віддзеркалення податкових змін. Більшість покупок, запланованих на 2026 рік, було здійснено у грудні 2025-го, до введення ПДВ на електромобілі.

Наступні місяці покажуть стабілізацію бензинових авто на рівні понад 50% в імпорті та подальше зростання гібридів. Вони пропонують економію без ризиків, пов’язаних із зарядною інфраструктурою та тарифами на електроенергію».

Що далі: три ключові тенденції

Бензиновий ренесанс. Поки електромобілі адаптуються до нової податкової реальності, бензинові двигуни тимчасово домінують у структурі імпорту.

Поки електромобілі адаптуються до нової податкової реальності, бензинові двигуни тимчасово домінують у структурі імпорту. Гібридизація. Гібриди — найбільш збалансований сегмент. Вони поєднують економію, автономність і звичну логіку експлуатації.

Гібриди — найбільш збалансований сегмент. Вони поєднують економію, автономність і звичну логіку експлуатації. Енергетична пауза. Сегмент електро шукає нову точку рівноваги між ціною авто, вартістю зарядки та податковим навантаженням.

Висновок

Січень 2026 року не став відмовою від електрифікації. Він став технічною паузою. Паливна структура ринку реагує на податкові та енергетичні фактори швидше, ніж на зміну вподобань. І саме тому бензин «повернувся» — але стратегічно гібриди й електро нікуди не зникли. 2026 рік стане періодом балансування між традиційними ДВЗ та новими технологіями.