Бензиновий Toyota RAV4 ще живий, але не для всіх ринків: де його можна буде купити

Модель 2026 року отримала знайомий 2,0-літровий бензиновий двигун потужністю 169 к.с., який залишився практично без змін порівняно з попереднім поколінням. Рішення пояснюється більш м’якими екологічними вимогами регіону та стабільним попитом на простіші силові агрегати, повідомляє Auto24.

Два підходи до силових установок

Як зазначає Carscoops, покупці можуть обирати між традиційним бензиновим двигуном та 2,5-літровою гібридною установкою потужністю до 236 “конячок”. Водночас у регіональній лінійці відсутні плагін-гібридні версії та спортивна комплектація GR Sport, доступні на інших ринках. Цікаво, що в Китаї також продається бензинова версія кросовера, але вона має власні особливості та виробляється локальними спільними підприємствами.

Зовнішність і салон без сюрпризів

Візуально версія для ринків Близького Сходу не відрізняється від моделей для інших регіонів. Покупцям пропонують стандартний дизайн Core або більш “позашляховий” стиль Adventure з колісними дисками діаметром від 17 до 20 дюймів.

Інтер’єр також добре знайомий: цифрова панель приладів діагоналлю 12,3 дюйма поєднується з мультимедійною системою на 10,5 або 12,9 дюйма залежно від комплектації. Серед доступних опцій — проєкційний дисплей і панорамний дах з електроприводом шторки.

Комплектації та ціни

В Об’єднаних Арабських Еміратах модель пропонується у виконаннях EX FWD, EXR, GXR, Adventure та VXR. Бензинові версії доступні у середніх комплектаціях, тоді як топові варіанти оснащуються виключно гібридною системою. Вартість бензинової моделі становить приблизно від 105 900 до 123 900 дирхамів ОАЕ (близько 28 800–33 700 доларів). Гібридні версії оцінюються дорожче — від 114 900 до 152 900 дирхамів ($31 200–41 600).

Регіональні особливості стратегії

Такий підхід демонструє гнучкість виробника у різних частинах світу. Поки одні ринки швидко переходять на електрифікацію, інші ще зберігають попит на традиційні силові агрегати. Для покупців у країнах Перської затоки це означає можливість вибору між класичною та гібридною схемою, тоді як у більшості світу така опція вже зникла.