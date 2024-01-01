Укр
Ру

Без шолома, "прав", номерів, по зустрічній та напідпитку: у Борисполі спіймали унікального "байкера"

Бориспільські патрульні зловили водія з величезним "букетом" порушень. Його відсторонили від керування, оскільки він був нетверезий та порушив безліч пунктів правил дорожнього руху.
У Борисполі зловили байкера з величезним "букетом" порушень - Auto24
Євген Гудущан
logo28 квітня, 20:24
logo0
logo0 хв

Нещодавно, близько 14-ї години, на 81 км автодороги Київ — Харків поліцейські помітили мопед Карпати, водій якого рухався зустрічною смугою.

Читайте також: Поліція штрафує за керування електросамокатом напідпитку

Окрім того, водій керував мопедом без мотошолома, а на мопеді був відсутній державний номерний знак.

Під час спілкування з водієм патрульні помітили в нього явні ознаки алкогольного спʼяніння. Результат огляду показав очікуваний результат — 3,22 проміле, що значно перевищує норму.

Також патрульні встановили, що водій не мав права керування транспортними засобами — він взагалі не отримував посвідчення водія відповідної категорії.

Поліцейські відсторонили водія від керування та склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) КУпАП та притягнули до відповідальності за ч. 2 ст. 126 (Керування ТЗ особою, яка не має права керування) КУпАП.

#Безпека дорожнього руху #Новини #Автоподія #Поліція #Алкоголь #Штрафи