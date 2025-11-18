Безпілотна Tesla Robotaxi вже створила 7 аварій у США навіть з наглядачем за кермом

Після запуску роботаксі в Остіні Tesla перемістила «наглядача» з місця водія на пасажирське сидіння. Це означає, що система формально працює у безпілотному режимі, і всі інциденти мають звітуватися до NHTSA. Про це повідомляє Electrek, посилаючись на офіційні звіти Tesla до NHTSA — американського регулятора, який вимагає фіксувати всі ДТП роботизованих транспортних засобів.

Tesla Robotaxi знову в аваріях: що сталося цього разу

За перший місяць роботи служби у липні Tesla вже повідомила про три ДТП. Потім був четвертий випадок у серпні — саме тоді Tesla вперше заявила, що її флот проїхав 250 тисяч миль. І на цьому тлі стало зрозуміло, що рівень аварійності вдвічі вищий за Waymo, хоча у салоні Tesla сидить інженер з «kill-switch», готовий у будь-який момент втрутитися.

Тепер у вересні до списку додалися ще три інциденти.

Три нові аварії Tesla Robotaxi: що відомо

Tesla повідомила NHTSA про такі випадки в Остіні:

у одному з них роботаксі зіткнулося з автомобілем, який здавав назад;

у другому — зафіксовано контакт із велосипедистом;

у третьому — система зачепила невідому тварину.

Детальніше дізнатися неможливо — компанія приховала повні описи подій. Це саме ті дані, які допомагають зрозуміти, хто винен, як саме сталася аварія й чи була спроба уникнути зіткнення.

Чому приховування звітів Tesla — проблема

Інші гравці ринку поводяться інакше. Waymo, наприклад, відкрито публікує опис кожного інциденту. Завдяки цьому зрозуміло, що переважно провина не на безпілотнику, а на інших учасниках руху. Tesla ж майже всю текстову частину звітів редагує. І це залишає багато запитань: чи були це дрібні зіткнення? Чи це провина системи? Чи перейшов роботаксі на невірну траєкторію? Ніхто цього не дізнається.

Наскільки це серйозно: цифри та ризики

На сьогодні Tesla Robotaxi проїхали орієнтовно 300 тисяч миль і мали сім ДТП. Для порівняння: середній водій у США потрапляє в аварію приблизно раз на 700 тисяч миль — незалежно від того, хто винен.

Тобто нинішня статистика роботаксі Tesla виглядає тривожною навіть за умови, що в салоні сидить наглядач, який може миттєво зупинити авто. Невідомо, скільки аварій могло б статися без його втручань.

Що буде далі

NHTSA вже давно стежить за Tesla через попередні інциденти з Autopilot та FSD. Поява нового класу ДТП — тепер уже пов’язаних із роботаксі — може спричинити додатковий регуляторний тиск.

Tesla ж поки що не змінює підхід: тестування триває, а інформації для суспільства — мінімум.