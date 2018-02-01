Ford починає тестування автономних автомобілів на вулицях жвавого міста у рамках експериментальної програми. Трохи згодом самокеровані седани Fusion почнуть розвозити продукти для служби доставки Postmates.

Експериментальна програма Ford з тестування автономних автомобілів на міських вулицях покликана оцінити, як люди будуть взаємодіяти з безпілотниками. Кілька самокерованих Ford Fusions вже розпочали роботу в окрузі Майамі-Дейд.

Перший етап пілотної програми передбачає партнерство з мережею піцерій Domino’s. Автомобілі використовуються дл доставки замовлень клієнтам. Найближчим часом стартує другий етап програми, котрий включає партнерство зі службою доставки Postmates, що спеціалізується на поставках продуктів та інших товарів щоденного вжитку.

Ціллю пілотної програми є отримання відповідей на кілька питань, у тому числі про те, як співробітники служб доставки доглядають за транспортними засобами, а також як клієнти взаємодіють з автомобілем, коли вони отримують їх доставку.

Ford збирається використовувати отриману інформацію та застосувати її при розробці свого майбутнього безпілотного автомобіля. Таку модель компанія обіцяє випустити у 2021 році. Для підтримати парку автономних транспортних засобів, Ford відкрив перший "термінал експлуатації автономних транспортних засобів" у Майамі. Цей термінал стане операційною базою, а також гаражем для парку автономних транспортних засобів. Співробітники терміналу будуть виконувати планове технічне обслуговування, усувати несправності та доглядати за автомобілями.

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