Проливний дощ у Києві перетворив проїжджу частину під мостом біля станції метро "Лівобережна" на річку.

Особливо постраждала вулиця Митрополита Шептицького, де машинам довелося в буквальному сенсі слова “плавати”.

На кадрах, які зараз масово з’являються в мережі, видно, що транспортні засоби з капотом “пірнають” під воду. Страждають і пішоходи, адже проїжджаючі машини створюють величезну хвилю.

При цьому синоптики не обіцяють жителям столиці поліпшень – у понеділок, 23 липня, в Києві весь день буде хмарно, з дощами і грозами.