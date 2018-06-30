Їхати швидко чи відчувати швидкість кожною клітинкою тіла? Якщо для вас важливіше останнє, то на MINI Cooper S дійсно варто звернути увагу.

Гарячі міські хетчбеки рідко зустрічаються на українських дорогах. Можливо, справа не тільки в їх відносно високій ціні. Швидкість і драйв потрібні далеко не всім, а якщо мова про MINI, то на перший план виходить приваблива зовнішність. Динаміці в більшості випадків приділяється далеко не ключове значення. Але не завжди.

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Прайс на найшвидший 3-дверний MINI John Cooper Works потужністю 231 к. с. стартує практично від 35 тис. доларів. При цьому доступна 102-сильна версія 3-дверного хетчбека MINI коштує близько 20 тисяч доларів. Як же бути, якщо хочеться драйву, а породистий John Cooper Works здається занадто дорогим? У цьому випадку MINI Cooper S, ціна якого починається з позначки в 30 тисяч доларів, бачиться вельми цікавим компромісом.

До першої сотні Cooper S розганяється за 6,8 с. Це всього на пів секунди повільніше, ніж John Cooper Works. Для автоспорту це суттєво, а от для отримання насолоди від швидкості – не дуже. Справа зовсім не в цифрах. Cooper S дає приголомшливе відчуття драйву. Завзятий рик з вихлопної системи і удари при перемиканні відразу налаштовує на бойовий лад. Рівно і швидко наростаюча тяга двигуна провокує на інтенсивні прискорення і стрімкі обгони.

Важке і гостре кермо провокує на динамічне проходження поворотів. Налаштування підвіски і склад стокової гуми дозволяють розтягувати задоволення. Від моменту, коли гума починає пищати в затяжному повороті, до реального зриву передньої осі проходить ледь не вічність. Електронні помічники втручаються в ситуацію в останній момент, даючи водієві безпечний максимум свободи.

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Зріднитися з цим автомобілем можна буквально за кілька десятків кілометрів. І тільки приборкавши вдачу наддувного дволітрового мотора розумієш, що Cooper S зовсім не призначений для рекордних заїздів. Його завдання – знімати стрес, змушувати кров з домішкою бензину швидше рухатися по венах і заряджати позитивом всіх, хто знаходиться навколо. І з нею MINI Cooper S справляється відмінно.