BMW Group запускає новий ексклюзивний бренд BMW ALPINA: поєднання спадщини та сучасної розкоші

У центрі філософії BMW ALPINA — гармонійний баланс максимальної продуктивності, бездоганного комфорту та характерних динамічних відчуттів за кермом. До цього додається широка програма індивідуалізації: унікальні матеріали, деталі та спеціальні опції, які формуватимуть справжню ексклюзивність кожного автомобіля.

Спадщина, що веде в майбутнє

BMW Group наголошує: разом із правами на бренд компанія отримала й велику відповідальність за його історію. Саме тому новий розділ BMW ALPINA будують з глибокою повагою до минулого. Це підкреслює і новий словесний знак бренду, виконаний у чистому та впевненому стилі.

Його спеціально розміщуватимуть у центрі задньої частини автомобіля — як символ самостійного характеру BMW ALPINA в межах BMW Group. Дизайн натхненний стилістикою 1970-х років, але водночас має сучасне, елегантне виконання, яке поєднує традиції з новою епохою.

Новий стандарт сучасної ексклюзивності

Автомобілі BMW ALPINA створюватимуться з особливою увагою до матеріалів, акустичного комфорту та тактильних відчуттів. Кожна деталь покликана відповідати найвищим вимогам поціновувачів статусних автомобілів.

Покупцям запропонують розширені можливості персоналізації, що дозволять формувати унікальний характер кожної машини. Таким чином кожен BMW ALPINA стане не просто транспортним засобом, а ексклюзивним об’єктом для тих, хто цінує індивідуальність, комфорт і досконалу динаміку без компромісів.