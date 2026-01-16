BMW випробовує перший електричний M-кросовер: він буде найпотужнішим за всю історію

Зовні тестовий автомобіль ретельно замаскований і майже не відрізняється від стандартного iX3, пише Carscoops. Втім, уважне око легко помітить класичні ознаки моделей BMW M: великі колеса, масивні гальмівні диски з перфорацією та сині супорти.

Серійна версія, ймовірно, отримає агресивніші бампери, доопрацьовану решітку радіатора, спортивний дифузор і фірмові емблеми M.

Інтер’єр

Салон прототипа також не залишає сумнівів щодо його призначення. Навіть крізь маскування видно спортивне кермо без вертикальних спиць, контрастну червоно-синю прострочку та фірмові кнопки M, які поки що заклеєні стрічкою.

Передні сидіння мають виражену бічну підтримку та логотипи M, хоча решта інтер’єру прихована. Очікується, що серійний iX3 M отримає панорамний дисплей iDrive нового покоління, який простягається від стійки до стійки, а також величезний 17,9-дюймовий центральний екран мультимедійної системи.

Чотири електродвигуни

Найцікавіше приховане під кузовом. BMW M офіційно підтвердила, що її майбутні електромобілі використовуватимуть чотири електродвигуни — по одному на кожне колесо. Така схема забезпечує максимально точний контроль тяги й крутного моменту, а також відкриває новий рівень керованості.

Крім того, передню вісь можна буде повністю від’єднувати, що дозволить імітувати класичний задній привід BMW M, підвищуючи ефективність і запас ходу під час спокійної їзди. У програмному забезпеченні також передбачені імітація перемикання передач і спеціальний набір звуків, створений спеціально для M-моделей.

Потужність понад 700 к.с. і батарея на 100+ кВт-год

Живлення забезпечуватиме високовольтна батарея ємністю понад 100 кВт-год, спеціально адаптована для високопродуктивних автомобілів. Вона підтримуватиме 800-вольтову архітектуру, швидку зарядку та потужну рекуперацію енергії.

Точні цифри потужності BMW поки не розкриває, але оцінки виглядають вражаюче — від 700 до 800 кінських сил. Якщо ці дані підтвердяться, BMW iX3 M стане одним із найпотужніших серійних електричних SUV у світі.

Коли чекати прем’єру

BMW M планує офіційний запуск своїх перших електричних моделей у 2027 році. Разом зі спортивним седаном i3 M кросовер iX3 M має стати ключовим елементом нової електричної ери бренду.