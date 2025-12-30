BMW придумала, як врятувати "механіку" від помилок недосвідчених водіїв

BMW запатентувала технологію, яка фізично не дозволяє водієві увімкнути занадто низьку передачу на високих обертах, пише Carscoops. Йдеться про так звану “money shift” — ситуацію, коли під час інтенсивного прискорення водій замість вищої передачі випадково вмикає нижчу.

Зазвичай це закінчується миттєвим перевищенням обертів, пошкодженням двигуна чи трансмісії та дуже дорогим ремонтом — звідси й назва. У новій коробці BMW використовується блокуючий механізм, подібний до захисту від випадкового ввімкнення заднього ходу. Додатково система застосовує датчики, які визначають поточну передачу, швидкість автомобіля та оберти двигуна.

Якщо алгоритм розуміє, що перемикання на нижчу передачу в цей момент небезпечне, важіль просто не дасть включити потрібну сходинку. Таким чином, коробка передач буквально “захищає машину від водія”, беручи на себе роль останнього запобіжника.

Для яких моделей це актуально

Наразі механічні коробки BMW зберігаються лише на спортивних моделях — M2, M3 та M4, після того, як Z4 піде з виробництва. Очікується, що “механіка” ще декілька років залишатиметься в лінійці, а наступні покоління M3 та M4 теж матимуть таку опцію. Не виключено, що саме тоді нова система й дістанеться серійних автомобілів.

BMW M2 Turbo Design Edition

На фоні глобальної електрифікації та зникнення класичних трансмісій BMW фактично дає зрозуміти: механічні коробки ще не сказали свого останнього слова. Ба більше — їх роблять розумнішими та надійнішими.

Чому це важливо

Механіка завжди асоціювалася з “чистим” задоволенням від водіння, однак водночас вона вимагала досвіду та акуратності. Новий підхід BMW дозволяє залишити емоції, але мінімізувати ризики дорогих помилок. І це хороший сигнал для фанатів бренду — у майбутнього “механіки” все ще є шанс.