BMW робить голосове керування автомобілем ще розумнішим завдяки співпраці з Amazon

Оновлений BMW Intelligent Personal Assistant, побудований на архітектурі Amazon AI Alexa+, виводить голосову взаємодію на новий рівень. Водіям і пасажирам більше не потрібно використовувати фіксовані голосові команди — система розуміє вільну мову, контекст та складні запити, як у звичайній розмові.

Користувачі зможуть ставити кілька запитань в одному реченні, поєднуючи інформацію про автомобіль і загальні теми — від навігації до культурних довідок чи новин.

Асистент, що думає наперед

Завдяки генеративному штучному інтелекту, голосовий помічник не лише відповідає на запити, а й логічно пов’язує їх з функціями автомобіля. Наприклад, питання про відому картину може автоматично перетворитися на маршрут до музею — достатньо сказати “Відвези мене туди”. Система також навчається у процесі діалогу, що дозволяє ще точніше розпізнавати наміри користувача в майбутньому.

Інтеграція з екосистемою Amazon

Підключення BMW Intelligent Personal Assistant до облікового запису Amazon спрощує доступ до музики, потокового контенту, новин та іншої інформації. Таким чином автомобіль стає частиною цифрової екосистеми власника — без розриву між домом, смартфоном і машиною.

Перший у галузі — і не лише концепт

BMW стане першим автовиробником, який серійно інтегрує AI-асистента такого рівня у свої автомобілі. Спочатку нова система буде доступна у Німеччині та США, а першими її отримають клієнти BMW iX3 у другій половині 2026 року. Надалі технологія поступово з’явиться й в інших моделях та на нових ринках. Інтерфейс BMW iX3 базується на новій концепції BMW Panoramic iDrive з операційною системою BMW X, що підкреслює курс бренду на програмно-визначені автомобілі.

Частина довгострокової стратегії BMW

Інтелектуальний персональний асистент відіграє ключову роль у філософії BMW iDrive з 2018 року. Партнерство з Amazon, яке стартувало ще з Alexa Custom Assistant, тепер виходить на новий рівень — демонструючи, як штучний інтелект стає частиною щоденного досвіду керування автомобілем.