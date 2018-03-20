Компанія BMW поки що не планує випускати електромотоцикли. Натомість ставка робиться на єлектроскутери та мотошерінг.

За словами топ-менеджера BMW Motorrad, Штефана Шаллера в найближчі п'ять років електромотоциклів під брендом BMW очікувати не варто. Проте, компанія буде активно розвивати сегмент електроскутерів.

"Технічно мотоцикли на електричній тязі робити не так вже й складно. Питання в тому, чи потрібно це компанії і її клієнтам", - сказав Шаллер. "Я вважаю, що ми побачимо зростання продажів нашої електротехніки в 2018 році, я маю на увазі скутери", - додав він.

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Ще в інтерв'ю Штефан Шаллер розповів, що в найближчих планах BMW Motorrad - випуск ще однієї нової моделі електроскутера, більш компактною за розмірами, ніж C-Evolution. А ще в планах компанії - запуск власного мотошерінга. Але конкретної інформації з цього приводу поки немає.