Автоконцерн BMW може закрити свої заводи у великій Британії, якщо внаслідок виходу країни з Європейського союзу буде утруднений імпорт необхідних для виробництва вузлів і агрегатів з Європи.

Швидше за все, таким чином ЄС з допомогою великого бізнесу намагається чинити політичний тиск і як мінімум зберегти діючі правила гри в частині переміщення товарів. Менеджер компанії BMW з митного оформлення Штефан Фрайсмут висловив свої міркування з цього приводу.

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"Ми завжди казали, що можемо зробити все можливе і підготувати все, але якщо в кінці кінців зрештою ланцюжок поставок буде зупинятися на кордоні, то тоді ми не зможемо виконувати наші продукти у Великобританії", – сказав Штефан Фрайсмут.

BMW має заводи на території Великобританії, які виробляють автомобілі Mini і Rolls-Royce, а також цех металевого штампування. Загалом на цих підприємствах працюють понад 7 тис. осіб. З 2000 року компанія інвестувала близько 2 млрд фунтів в Сполученому Королівстві.

Офіційні переговори між Лондоном і Брюсселем щодо умов, на яких Великобританія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року в бельгійській столиці. За рік до цього на референдумі з цього питання в Сполученому Королівстві перемогу з результатом 51,9% здобули противники євроінтеграції.

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Переговори по відокремленню Великобританії від ЄС повинні тривати до листопада 2018 року, після чого досягнуту угоду повинні схвалити Європарламент і Вестмінстер. Саме відділення пройде 29 березня 2019 року, після чого, згідно з планом, повинен настати перехідний період, який триватиме до 31 грудня 2020 року.