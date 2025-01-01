BMW відродить електромобілі з подовжувачем запасом ходу

Кожен п’ятий автомобіль, проданий компанією BMW, є електричним, однак у модельному ряду бренду також є безліч пропозицій для клієнтів, які не хочуть мати електромобіль. Окрім традиційних бензинових та дизельних, а також гібридних моделей, BMW запропонує серійний автомобіль на водні у 2028 році.

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Як розповідає Carscoops, також стало відомо, що на горизонті поява нових електромобілів, що використовують двигун внутрішнього згорання в якості генератора енергії для відновлення запасу ходу батареї (EREV). Німецький автовиробник вже пропонував модель з такою трансмісією – BMW i3 REx.

Очікується, що першою моделлю з новим агрегатом стане новий iX5, який, як зазначає Automobilwoche, називатиметься iX5 Rex та матиме запас ходу в 1000 кілометрів. Вірогідно, новинка буде доступна на ключових ринках, включаючи Китай, Європу та Північну Америку.

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Цікаво, що компанія не заперечила розробку моделі. Речник німецького автовиробника сказав журналістам наступне: “Ми постійно аналізуємо моделі використання, потреби клієнтів та розвиток ринку, а також розглядаємо ринковий потенціал різних технологій”.