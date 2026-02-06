BMW вважає, що покупці повинні платити за камери кругового огляду щомісячну підписку

Окрім камери на 360 градусів, за передплатою пропонуватиметься пакет Driving Assistant Pro. До нього входять функції керування без використання рук на автомагістралях, розширені напівавтономні можливості для руху в місті та комплекс сучасних систем ADAS.

Важливо, що апаратно всі iX3 вже оснащені необхідними камерами, датчиками та електронікою. Питання полягає виключно в програмній активації. Залежно від ринку, за підпискою також можуть пропонуватися оновлення трафіку в реальному часі та навіть адаптивна підвіска. Наприклад, в Австралії її можна активувати після купівлі авто за близько $20, з безкоштовним пробним періодом на один місяць, повідомляє Auto24.

BMW визнає старі помилки, але курс не змінює

У BMW не приховують, що досвід із підпискою на підігрів сидінь у 2022 році став серйозним репутаційним ударом. Компанія швидко відмовилася від цієї ідеї, визнавши її помилковою. Втім, від самої концепції підпискових функцій автовиробник не відступив.

За словами керівниці з продуктових комунікацій BMW Александри Ландерс журналістам Drive, частина сервісів вимагає постійних витрат на хмарну інфраструктуру та підтримку програмного забезпечення. Саме це, на думку компанії, виправдовує щомісячну оплату.

Аргумент: свобода вибору після купівлі

BMW наполягає, що підпискова модель дає клієнтам гнучкість. Власник не мусить вирішувати під час купівлі, чи потрібні йому ті чи інші системи допомоги водієві. Сценарій простий: через рік або два людина може зрозуміти, що в заторах чи на трасі хотіла б мати розширений автопілот й просто підключить його онлайн. До того ж, компанія планує прив’язати бездротові оновлення програмного забезпечення до активних підписок, поступово розширюючи можливості систем ADAS.

Функції з’являтимуться поступово

BMW також підтвердила, що не всі можливості будуть доступні одразу на всіх ринках. Функції напівавтономного водіння спершу запустять у Німеччині, після чого їх поступово поширюватимуть на інші країни залежно від місцевого законодавства.

Потужність і запас ходу — без блокувань

Водночас у BMW чітко окреслили межу. Компанія принципово не планує продавати за підпискою додаткову потужність або збільшений запас ходу. Електромобіль має одразу надавати всю заявлену продуктивність.

У випадку iX3 йдеться про повну віддачу силової установки на рівні 345 кВт (приблизно 463 к.с.) без жодних програмних обмежень. У BMW вважають нелогічним штучно зменшувати характеристики, а потім пропонувати їх “розблокування” за гроші.

Чи приймуть це покупці

Реакція клієнтів на нову модель монетизації залишається відкритим питанням. Хоча передплата на напівавтономні системи вже стала нормою для частини ринку, платний доступ до камери на 360 градусів напевно викличе нову хвилю дискусій. Особливо з огляду на те, що апаратно ця функція вже є в кожному автомобілі.