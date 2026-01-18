BMW XM подешевшав на папері на $27 тисяч, але не став від того вигіднішим

Починаючи з 2026 року, BMW відмовляється від базової версії XM у США, пише Auto24, посилаючись на Carscoops. У продажу залишиться лише виконання XM Label, яке раніше було топовим і найдорожчим у лінійці. Початкова ціна такого кросовера тепер становить 159 600 доларів.

Це на 27 100 доларів менше, ніж коштував XM Label торік, і навіть на 900 доларів дешевше за базовий XM зразка 2025 року. На перший погляд — це серйозне здешевлення, яке мало б зробити модель привабливішою. Втім, реальна картина не така однозначна.

Менша ціна — менше знижок

У 2025 році BMW активно стимулювала продажі XM, тому сукупні бонуси могли сягати 37 500 доларів. Сюди входили знижки на купівлю та лізинг й програми лояльності, адаптовані під різні ринки, а також спеціальний дисконт для власників дорогих моделей BMW, на кшталт 7 Series або X7.

У 2026 році таких щедрих пропозицій більше немає, принаймні в США. Максимальна вигода обмежується кредитом у $7500 та знижкою для постійних клієнтів ще на таку ж суму. У підсумку покупець може заощадити до 15 000 доларів, що на 10–22,5 тисячі менше, ніж раніше. Саме тому, попри нижчу ціну в прайсі, фінальна сума в договорі може виявитися майже такою ж або навіть вищою, ніж минулого року.

Потужність зросла — і це відчутно

Технічно XM у версії Label став помітно сильнішим. Гібридна силова установка на базі 4,4-літрового V8 із двома турбінами тепер видає 738 кінських сил і 1000 Нм крутного моменту. Для такого великого кросовера це означає розгін до 100 км/год за 3,6 секунди та максимальну швидкість до 282 км/год. Для порівняння, попередній “молодший” XM мав 644 к.с., тож різниця у динаміці відчутна.

Швидша зарядка та більше стилю

Ще одне корисне оновлення — підвищення потужності заряджання змінним струмом. Тепер вбудований зарядний пристрій підтримує 11 кВт замість 7,4 кВт, що скорочує час зарядки акумулятора. Окрім техніки, BMW додала кілька стильних опцій, зокрема, новий матовий колір Frozen Tanzanite Blue, 23-дюймові чорні колеса M та три нові варіанти оформлення салону.

Продажі залишаються проблемою

Попри всі зміни, XM залишається найменш популярною моделлю BMW у США. Минулого року було продано лише 1878 автомобілів. Саме тому компанія й пішла на спрощення модельного ряду та перегляд цін — хоча результат цього кроку для покупців виявився не таким однозначним, як здається.