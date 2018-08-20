Бойова машина, яка брала участь в репетиції параду, який повинен відбутися 24 серпня, врізалася в будівлю бізнес-центру на перехресті вулиць Набережно-Хрещатицька і Нижній Вал.

У Міністерстві оборони України почали службове розслідування для встановлення причин зіткнення з будівлею в Києві бойової машини, яка в складі військової техніки брала участь в репетиції параду до 27-ї річниці Дня Незалежності України. Про це в неділю, 19 серпня, повідомила прес-служба відомства.

"18 серпня, близько 21:30 в Києві, одна з бойових машин, яка рухалася в колоні військової техніки, виконуючи поворот, скоїла зіткнення з будівлею по вулиці Ярославська. Постраждалих в результаті зіткнення немає, є незначні пошкодження фасаду будівлі. В даний час проводиться службове розслідування з метою з'ясування обставин події", – йдеться в повідомленні.