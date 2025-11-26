Бред Пітт та Джордж Рассел показали у Лас-Вегасі прототип Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe

Mercedes-AMG влаштував незвичну публічну демонстрацію свого майбутнього GT 4-Door Coupe у Лас-Вегасі. У події взяли участь актор Бред Пітт та гонщик Mercedes-AMG PETRONAS F1 Джордж Рассел, який і прокатав прототип на закритій ділянці дороги.

Як це виглядало: сцена у стилі Вегаса з двома зірками

Компанія обрала Лас-Вегас не випадково — попереду був етап Формули-1, і увага до міста була максимальною. Пітт з’являється в кадрі як звичайний клієнт біля зони камердинера, але «водієм» виявляється Джордж Рассел. Він виїжджає на замаскованому прототипі GT 4-Door Coupe й демонструє можливості дрифту майбутньої моделі.

Сцена коротка, але це перший офіційний показ того, як поводиться автомобіль у динаміці. Усі маневри виконувалися на закритих дорогах професійними пілотами — стандартна практика для таких презентацій.

Що саме презентували — не серійну модель, а натяк на неї

На відміну від звичайних світових прем’єр, у Лас-Вегасі не показали готовий автомобіль. Перед публікою був прототип у камуфляжі, який демонструє загальну архітектуру й характер руху. Серійну модель обіцяють представити у 2026 році, вже на повністю новій електричній платформі AMG.EA.

Відомо, що ця платформа передбачає три електромотори та нову систему охолодження батареї, але технічних характеристик компанія поки не розкрила. У Mercedes-AMG лише нагадали, що попередній концепт AMG GT XX випробовував ці технології на тестовому треку в Нардо.

Чому у презентації з’явився Бред Пітт

Пітт стане публічним обличчям моделі, а сам формат презентації перегукується з голлівудським фільмом «F1® THE MOVIE», у якому він грає головну роль. Для Mercedes-AMG це спосіб привернути увагу не тільки автофанатів, а й широкої аудиторії, яка цікавиться кіноіндустрією та Формулою-1.

Що це може означати для українського ринку

В Україні моделі Mercedes-AMG традиційно мають попит у сегменті імпортованих преміальних авто. Поява електричного GT 4-Door Coupe може стати цікавою для тих, хто стежить за переходом AMG на електротягу.

Реліз у 2026 році припаде на період, коли український ринок електромобілів уже буде працювати за новими правилами — з повернутим ПДВ, але з ширшою інфраструктурою та більшим попитом на високопродуктивні EV. Нова архітектура AMG.EA може стати конкурентом у тому сегменті, де сьогодні домінують Porsche Taycan та Audi e-tron GT.

При цьому треба враховувати традиційну затримку доступності: реальні поставки таких моделей до України зазвичай починаються не раніше, ніж через кілька місяців після глобального старту.