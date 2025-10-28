Бронювання та зберігання номерних знаків онлайн тимчасово недоступне

Зберігання номерних знаків
Головний сервісний центр МВС повідомив про тимчасове призупинення роботи двох онлайн-послуг у Кабінеті водія. Йдеться про:
- бронювання державних номерних знаків;
- продовження терміну платного зберігання номерних знаків.
Причиною тимчасової недоступності стало внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України №795. У зв’язку з цим фахівці МВС проводять оновлення нормативної бази та технічне доопрацювання інформаційних систем, щоб привести їх у повну відповідність до нових вимог законодавства.
Як отримати послуги зараз
Поки тривають регламентні роботи, громадяни можуть скористатися необхідними послугами безпосередньо у територіальних сервісних центрах МВС.
Зокрема:
- закріпити номерний знак із бажаною комбінацією можна одразу під час реєстрації або перереєстрації транспортного засобу;
- продовжити термін зберігання номерного знаку — під час особистого звернення до сервісного центру МВС.
Технічні служби вже працюють над адаптацією системи до оновлених вимог. У МВС запевняють, що онлайн-послуги повернуться у роботу найближчим часом.