Бронювання та зберігання номерних знаків онлайн тимчасово недоступне

У Кабінеті водія тимчасово недоступні дві онлайн-послуги: бронювання та зберігання номерних знаків.
Зберігання номерних знаків

Євген Гудущан
Євген Гудущан
28 жовтня, 14:00
0 хв

Головний сервісний центр МВС повідомив про тимчасове призупинення роботи двох онлайн-послуг у Кабінеті водія. Йдеться про:

  • бронювання державних номерних знаків;
  • продовження терміну платного зберігання номерних знаків.

Причиною тимчасової недоступності стало внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України №795. У зв’язку з цим фахівці МВС проводять оновлення нормативної бази та технічне доопрацювання інформаційних систем, щоб привести їх у повну відповідність до нових вимог законодавства.

Як отримати послуги зараз

Поки тривають регламентні роботи, громадяни можуть скористатися необхідними послугами безпосередньо у територіальних сервісних центрах МВС.

Зокрема:

  • закріпити номерний знак із бажаною комбінацією можна одразу під час реєстрації або перереєстрації транспортного засобу;
  • продовжити термін зберігання номерного знаку — під час особистого звернення до сервісного центру МВС.

Технічні служби вже працюють над адаптацією системи до оновлених вимог. У МВС запевняють, що онлайн-послуги повернуться у роботу найближчим часом.

