Brabham BT62 для публіки існує лише у вигляді єдиного зображення, на якому видно лише велетенський спойлер та задні фари.

Навіть заможні потенційні клієнти поки що не бачили Brabham BT62, але автовиробник вже відкрив замовлення на суперкар ціною у 1 мільйон британських фунтів.

Мало хто знає й саму марку Brabham, хоча свого часу компанія була добре відома у світі автоспорту. Формула-1, Формула-2, Формула-3, Індіанаполіс 500 – в усіх цих чемпіонатах боліди Brabham здобували перемоги у другій половині ХХ століття. Минулого року було оголошено про створення компанії з виробництва спортивних автомобілів під маркою Brabham. До прем’єри першої моделі залишилось шість днів, та можливість попереднього замовлення вже відкрито.

Читайте також: Aston Martin V8 Vantage продають за 18 тисяч доларів

Про Brabham BT62 відомо небагато. Компанія повідомила, що автомобіль оснащуватиметься атмосферним двигуном V8 об’ємом 5,4 літри. Усіх характеристик виробник не розкриває, та зазначив, що спорткар матиме співвідношення потужності до ваги 720 к.с. на тонну.

“Під час моєї 35-річної гоночної кар'єри я керував великою кількістю машин світового класу і вигравав на них, я точно знав, що хочу від BT62. Така машина повинна надихати, кидати виклик і винагороджувати свого водія відповідно, і от тепер я у захваті від досягнутого”, – сказав засновник та керівник компанії Девід Бребем.

Компанія планує випустити усього 70 автомобілів з індексом BT62, кожен з яких коштуватиме мінімум 1 мільйон фунтів чи близько 1,4 мільйони доларів.

Також цікаво: Гарна Наташа, та не наша: електричне купе Aiways RG Nathalie має запас ходу у 1200 км