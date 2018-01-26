У свіжому випуску програми "Авто24" – у любителів тюнінгу є такий термін "рестомод", який означає інтеграцію нової техніки під кузов старих моделей. Так британська компанія Jensen International Automotive перетворила перший Range Rover на сучасний автомобіль, "вдягнувши" кузов старого позашляховика на вкорочене шасі сучасного "Діскавері".

Позашляховик назвали на честь британського танка Chieftain і під капотом у нього встановили доволі потужний мотор від "Кадилака" на 565 кінських сил, що втричі більше, ніж у рідного агрегату.

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Розганяється Range Rover Chieftain, наче спорткар, набираючи сотню кілометрів за годину всього упродовж 5 секунд. Щоправда, додалася не тільки потужність авто, але й нулі на ціннику. Вартість машини тепер становить 250 тисяч фунтів стерлінгів.

Чому Ford відкликає авто марки Kuga та C-Max і які авто "містера Біна" виставили на аукціон, – дивіться у програмі "Авто24".