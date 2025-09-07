Укр
Ру

Інженери винайшли бензиновий двигун для електромобілів: навіщо він потрібен

Автовиробники описували електромобілі як повноцінну альтернативу автомобілям з двигунами внутрішнього згорання та гібридам, але тепер, схоже, ситуація змінюється. Компанія Horse представила надкомпактний силовий агрегат, який можна використовувати як подовжувач запасу ходу.
Інженери винайшли перший у світі бензиновий мотор для електромобілів: фото- Auto24

ФОТО: Carscoops|

Двигун для електромобілів Horse C15

Данило Северенчук
logo7 вересня, 19:40
logo0
logo0 хв

На Мюнхенському автосалоні дебютував новий Horse C15, що рекламується як подовжувач запасу ходу “розміром з портфель”, повідомляє Carscops. Разом з 1,5-літровим атмосферним чотирициліндровим двигуном його розміри становлять 500 мм у довжину, 550 мм у ширину та 275 мм у глибину.

Читайте також: Volkswagen створив підписку на додаткову потужність моторів електромобілів: яка ціна

Силова установка включає вищезгаданий бензиновий мотор, а також інвертор та систему охолодження. Враховуючи це, Horse C15 справді дуже компактний. Його можна встановлювати горизонтально або вертикально, а його невеликий розмір означає, що він потенційно може поміститися навіть в передній “багажник” електромобілів.

Компанія запевняє, що саме в цьому і полягає геніальність їхньої розробки, оскільки C15 можна використовувати для перетворення акумуляторних електромобілів на EREV (електромобілі з подовженим запасом ходу).

Зазначається, що силовий агрегат відповідає нормам Euro 7 й має потужність в 95 к.с.. У атмосферній версії він призначений лише для невеликих авто B та C сегментів.

Також цікаво: Duster отримає двигун на трьох видах пального

Також клієнтам буде доступний агрегат з турбонаддувом на 163 кінських сил, котрий можна буде встановити в кросовери та великі седани. Компанія також заявила, що двигун здатний працювати на бензині, етанолі та метанолі, а також на синтетичному паливі.

#Фото #Електромобіль #Новини #Автотехнології