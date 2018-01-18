Быстрорастущий сегмент внедорожников не дат покоя luxury-брендам. Некоторые из них только заявляют о намерении наладить выпуск кроссоверов, а самые прогрессивные успешно их производят.

Совсем недавно босс Fiat Chrysler Automobiles Сержио Маркионне заявил о намерении выпустить самый быстрый внедорожник в мире под брендом Ferrari уже в 2019 году. Видимо, спусковым крючком для такого решения стала недавняя презентация Lamborghini Urus.

Не исключено, что Bugatti может опередить Ferrari и выпустить кроссовер раньше. Дело в том, что компания Bugatti входит в состав немецкого концерна Volkswagen AG. Вполне логичным шагом будет использование уже готовой платформы, которая сейчас применяется для производства Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, и Bentley Bentayga.

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