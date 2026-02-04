BYD готує електричний кросовер нового класу: що відомо про Song Ultra EV

За інформацією китайського видання CnEVPost, BYD показала перше тизерне зображення нового Song Ultra EV, який уже з’явився у реєстраційному каталозі Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю. Це означає, що ринковий дебют моделі — питання найближчого часу.

Новий розмір для серії Song

Song Ultra EV стане найбільшим електричним представником серії. Довжина кросовера становить 4 850 мм, ширина — 1 910 мм, висота — 1 670 мм, а колісна база дорівнює 2 840 мм. За габаритами новинка трохи перевершує Song L EV і чітко позиціонується як більш просторий сімейний SUV.

Потужність і динаміка

Технічно Song Ultra EV робить ставку на продуктивність. Автомобіль оснащений одним електромотором із максимальною потужністю 270 кВт, який передає тягу на задні колеса. Заявлена максимальна швидкість — 210 км/год. Для порівняння, у Song L EV потужність електромотора обмежується 150 або 230 кВт залежно від версії.

Ставка на «розумні» технології

Однією з ключових особливостей стане можливість встановлення лідара. Очікується, що модель отримає фірмову систему допомоги водієві God’s Eye B, яка підтримує функції Urban NOA — рух у місті з навігацією та автоматичними маневрами. Для BYD це ще один крок у бік масового впровадження напівавтономного керування.

Чого чекати від ціни

Офіційних цін на Song Ultra EV поки немає. Орієнтиром може слугувати Song L EV Smart Driving Edition, який у Китаї коштує від 189 800 до 249 800 юанів ($26–34 тис.). З огляду на більші габарити та потужніший силовий агрегат, Ultra EV, імовірно, займе верхню частину цього цінового діапазону або навіть вийде за нього.

Чому це важливо для BYD

Серія Song залишається однією з найуспішніших для бренду: у 2025 році вона забезпечила понад 17% загальних продажів BYD — майже 788 тисяч автомобілів. Попри спад продажів наприкінці року, розширення лінійки електричним SUV нового класу має допомогти компанії втримати позиції у надзвичайно конкурентному сегменті.