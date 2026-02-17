BYD готує новий кросовер Song Ultra EV за 26 тисяч доларів

Раніше очікувалося, що новинка коштуватиме від 31 800 до 37 600 доларів, однак фінальний прайс приємно здивував, зазначає Auto24. Такий крок виглядає логічним: керівництво серії BYD Dynasty заявляє, що модель має вийти на рівень понад 20 тисяч продажів щомісяця, повідомляє CarNewsChina.

Найбільший Song у родині

Song Ultra EV — це середньорозмірний кросовер із довжиною 4850 мм, шириною 1910 мм та висотою 1670 мм. Колісна база становить 2840 мм. Попри солідні габарити, всередині передбачено лише два ряди сидінь через похилу лінію даху. Споряджена маса моделі коливається в районі 2 тонн залежно від комплектації. Зовні автомобіль вирізняється скульптурними крилами, прихованими дверними ручками та датчиком LiDAR на даху — він необхідний для роботи просунутої системи допомоги водієві “God’s Eye” B (DiPilot 300).

До 362 кінських сил і 710 км запасу ходу

Кросовер оснащується одним електромотором. В базовій версії він розвиває 322 кінські сили, а в топовій — 362 кінські сили. Максимальна швидкість сягає 210 км/год. На вибір запропонують два варіанти літій-залізо-фосфатних батарей виробництва дочірньої компанії FinDreams: ємністю 75,6 кВт-год і 82,7 кВт-год. Запас ходу за китайським циклом CLTC становить 620 або 710 кілометрів відповідно.

Еволюція родини Song

Спершу назва Song використовувалась для окремого кросовера, але згодом перетворилася на цілу лінійку. Сьогодні вона включає, зокрема, BYD Song Pro DM-i, BYD Song L EV та BYD Song L DM-i. Раніше популярний Song Plus, який на глобальних ринках відомий як Sealion 6 або Seal U, нещодавно залишив китайський ринок.

З появою Ultra EV компанія фактично закриває нішу великого електричного сімейного кросовера з привабливою ціною та великим запасом ходу. Якщо заявлена вартість підтвердиться офіційно, це може стати ще одним сильним ударом по конкурентам у середньому сегменті електрокарів.