BYD продаватиме в Європі гібридний SUV Yuan Up DM-i, якого немає навіть у Китаї

BYD продовжує активно нарощувати свою присутність у Європі, і тепер робить ставку на гібриди. У Барселоні компанія представила дві версії компактного SUV Atto 2 — повністю електричну Comfort та нову plug-in hybrid DM-i, яка має стати ключовою у боротьбі за покупця, що ще не готовий перейти на «чисту» електрику, повідомляє CnEVPost.

До речі BYD зайняв перше місце на українському авторинку

Чому BYD запускає гібрид саме в Європі?

На домашньому ринку в Китаї модель Yuan Up існує виключно як електромобіль. Але у Європі запити інші: тут значна частина водіїв усе ще обирає PHEV, оскільки вони дозволяють їздити містом на електриці, а на трасах — не залежати від зарядок.

BYD це визнає відкрито. За словами віцепрезидентки компанії Стелли Лі, саме відгуки європейських покупців стали причиною появи гібридної версії.

Що вміє новий Atto 2 DM-i

BYD оснастила SUV своєю фірмовою системою DM-i — це гібрид, який максимально орієнтується на їзду на електротязі. До 90 км на електриці — цього вистачить для щоденних міських поїздок. До 1000 км сумарного запасу ходу — якщо виїжджати у дальні поїздки.

FWD-компакт із запасом ходу понад тисячу кілометрів — це сильний аргумент на європейському ринку, де інфраструктура зарядних станцій розвинена нерівномірно.

А що з електричною версією?

Друга новинка — Atto 2 Comfort. Це довгобазна електрична модифікація, яка має WLTP-запас ходу 430 км, що на 100+ км більше, ніж у базової версії.

У Європі саме така дальність зараз є золотою серединою для компактних електрокросоверів.

До речі кому більше підходить авто з ДВЗ, а кому - гібрид

Модельне сімейство та продажі BYD

У Китаї сімейство Yuan (Yuan Up і Yuan Plus) продається виключно як BEV. І попри загальне падіння продажів у жовтні, лінійка залишається однією з найпопулярніших у BYD — 48 902 авто за місяць. У Європі бренд теж зростає: у вересні реєстрації BYD підскочили на 400%, тоді як Tesla втратила понад 10%. Компанія хоче закріпитися тут серйозно — до кінця року вона планує розширити дилерську мережу до 1000 локацій у 33 країнах.

Чому це важливо для України?

Європейська експансія BYD напряму впливає й на український ринок. Більшість моделей бренду надходять до України саме через європейських дилерів або паралельний імпорт із ЄС. Поява гібридного Atto 2 DM-i може зробити BYD доступнішим варіантом для тих, хто не готовий до повного переходу на електромобілі — особливо з урахуванням повернення в Україні ПДВ на імпорт EV із 1 січня 2026 року.

Висновок

BYD продовжує діяти агресивно та розумно: замість того, щоб пропонувати однакову модельну лінійку для всіх ринків, компанія адаптується під локальні потреби. Atto 2 DM-i — якраз той випадок, коли «європейська» версія отримує більше можливостей, ніж домашня китайська.