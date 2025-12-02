BYD скинув гігантську пальму на кросовер за $150 тисяч — і він поїхав далі, ніби нічого не сталося

У випробуванні дерево тричі піднімали у вертикальне положення й скидали на дах U8L із щораз більшої висоти. Максимальна енергія удару, за даними BYD, досягла 50,4 кілоджоулів — приблизно як падіння великого кондиціонера з даху 40-поверхового будинку. Це колосальне навантаження, яке значно перевищує вимоги міжнародних стандартів безпеки.

Попри масштаб удару, конструкція даху зберегла цілісність: на підсилювачі над дверима з’явилася помітна вм’ятина, але двері все одно відкривались без зусиль, скло не тріснуло, підвіска не постраждала. Після тесту U8L просто завівся та поїхав далі — так, ніби падіння пальми було частиною буденної програми.

Тест із пальмою — черговий елемент масштабної PR-кампанії YangWang U8, спрямованої на демонстрацію його унікальних можливостей. Раніше BYD вже показував:

поворот на місці за принципом «танкового розвороту»;

рух «боком», як у краба;

здатність плавати завдяки герметичному кузову;

роботу чотиримоторної силової установки потужністю 1184 к.с.

Тепер марка прагне підкреслити й пасивну безпеку флагмана, натякаючи, що U8 може витримати сценарії, які виходять далеко за межі реальних ДТП.

YangWang позиціонує U8 як найміцніший та найтехнологічніший розкішний позашляховик, створений у Китаї. Після “крабового ходу”, вміння плавати та падіння пальми залишається питання: який наступний трюк підготує BYD?