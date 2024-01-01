Cadillac представив нового високопродуктивного “вбивцю” Tesla Model Y Performance: фото

Лінійка електромобілів Cadillac поповнилась новим середньорозмірним кросовером. Як зазначає автовиробник, цей автомобіль орієнтований на продуктивність й відрізняється від інших тим, є першим автомобілем від General Motors, оснащеним портом NACS (North American Charging Standard).

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Лінійка електромобілів V-Series має солідну потужність й Optiq-V не став виключенням, оскільки він оснащений двома електромоторами загальною потужністю 526 кінських сил й 880 Нм крутного моменту. Це дозволяє кросоверу вагою 2470 кг розганятися від 0 до 100 км/год за 3,5 секунди з використанням функції Launch Control.

Батарея ємністю 85 кВт-год забезпечує запас ходу до 443 кілометрів, що на 43 кілометрів менше, ніж у стандартного Cadillac Optiq. Попри це, новий швидкісний зарядний порт дозволяє відновити 113 км діапазону всього за 10 хвилин зарядки.

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Автовиробник також заявив, що зосереджуючись на динаміці водіння, кросовер оснащений адаптивною підвіскою, технологією векторизації крутного моменту, передніми гальмами Brembo діаметром 390 мм та спеціально розробленими шинами. Окрім цього, високопродуктивна версія Optiq відрізняється від звичайної моделі агресивним стилем передньої частини з чорним спліттером.

Дизайнери на цьому не зупинилися, оскільки модель оснащена спеціальними 21-дюймовими легкосплавними дисками з матовим графітом, дифузором, а також лазерним гравіюванням емблеми V-Series. Водночас салон з 33-дюймовим дисплеєм був значною мірою перенесений. Проте, є кілька відмінних елементів, такі як кермо та оздоблення з вуглецевого волокна в парі з синіми акцентами.

Наостанок, Cadillac Optiq-V отримав скляний дах, Super Cruise, аудіосистему AKG Studio з 19 динаміками та технологією Dolby Atmos, а також широкий перелік систем допомоги водієві. Виробництво Cadillac Optiq-V 2026 року заплановано на осінь, а ціна моделі починається від 68 795 доларів.

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Головним конкурентом новинки буде майбутня Tesla Model Y Performance. Хоча ця версія офіційно ще не дебютувала, очікується, що її ціна буде приблизно на 8 000–10 000 доларів вищою за стандартну модель із повним приводом, що коштує від $57 000.