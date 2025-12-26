Castrol змінює власника: несподіваний поворот для легендарного бренду

Як пише Carscoops, ще навесні ринок очікував, що Castrol може перейти під контроль великої нафтогазової корпорації. Серед потенційних покупців називали Saudi Aramco, Reliance Industries з Індії, а також низку великих фондів прямих інвестицій. Утім, BP зробила несподіваний вибір.

Також цікаво: BYD випустила моторну оливу для гібридів у співпраці з Mobil

Контрольний пакет у 65% акцій Castrol купує Stonepeak — інвестиційна фірма зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка керує активами приблизно на 80 мільярдів доларів. Компанія спеціалізується переважно на інфраструктурних та довгострокових інвестиціях, а не на класичному нафтовому бізнесі.

Угода на $10 мільярдів

Сума угоди оцінюється приблизно у 10,1 мільярда доларів. Додаткову фінансову підтримку забезпечує Інвестиційна рада Канадського пенсійного плану, яка інвестує до 1,05 мільярда доларів, отримуючи непряму частку в Castrol. Stonepeak наголошує, що їх привабила глобальна присутність бренду. Castrol сьогодні виробляє та продає моторні оливи, промислові рідини й мастильні матеріали через близько 20 власних заводів, понад 100 сторонніх виробничих і складських майданчиків та працює у 150 країнах світу.

Читайте також: Чи потрібно окремо заливати оливу у фільтр двигуна авто: відео

Що отримає BP і що буде далі

Очікується, що угоду буде закрито наступного року, після отримання всіх необхідних регуляторних дозволів. У разі успішного завершення BP розраховує на чисті надходження близько 6 мільярдів доларів. У цю суму вже закладені авансові виплати майбутніх дивідендів за 35% акцій, які BP залишає за собою.

Важливий момент: BP зобов’язалася не продавати свою міноритарну частку щонайменше два роки. Після цього компанія отримає право повністю вийти з бізнесу Castrol, хоча наразі не уточнює, чи скористається цією опцією. Усі кошти від угоди BP планує спрямувати на зменшення боргового навантаження.

Також цікаво: Чому не можна використовувати прострочену моторну оливу: відео

Оптимізм з обох боків

Тимчасова генеральна директорка BP Керол Хоул зазначила, що стратегічний огляд Castrol викликав значний інтерес і дозволив знайти рішення, вигідне для акціонерів. За її словами, BP зможе й надалі отримувати вигоду від зростання бренду, навіть залишаючись міноритарним власником. У Stonepeak також налаштовані оптимістично. Компанія вважає Castrol «культовим брендом» із сильними ринковими позиціями та бачить значний потенціал для подальшого розвитку в умовах глобальних змін автомобільної та промислової галузей.