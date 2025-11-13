Chery в рекламі не змогла виїхати на сходи: відео

За даними CarNewsChina та Jimu News, тестовий Fulwin X3L намагався піднятися легендарними “Небесними Сходами” гори Тяньмень, проте не впорався з підйомом на 999 сходинок і з’їхав назад, пробивши металеві поручні. Очевидці розповіли, що автомобіль стояв нерухомо близько двох годин. Через зйомки пам’ятка були закрита для туристів 12–13 листопада.

Гора Тяньмень відома своїми небезпечними умовами: перепад висот — 150 метрів, кут нахилу місцями перевищує 60 градусів, а сходинки слизькі й вузькі. Раніше навіть імениті автовиробники не наважувались випробовувати там свої потужні позашляховики.

Вже 13 листопада Chery Automobile вибачилася за “неочікувану ситуацію”. Попереднє розслідування встановило, що причиною аварії стало відривання скоби страхувального троса, який заплутався у правому колесі. Це спричинило втрату потужності та ковзання автомобіля.

Chery наголосила, що ніхто не постраждав, а навколишньому середовищу не завдано шкоди. Компанія також визнала недооцінку ризиків і пообіцяла відновити пошкодження на об’єкті власним коштом.

Fulwin X3L — новий компактний кросовер Chery, представлений у вересні 2025 року. Модель мала продемонструвати потужність і стабільність у складних умовах, проте спроба перетворити це на видовищну рекламну акцію виявилася невдалою.