Chery представила позашляховик, що змінює форму: SUV, пікап і кемпер в одному авто

Концепт T1TP побудований на цільнозварному шасі й має гібридну систему з підзарядкою від мережі, пише Carscoops. Його довжина становить 4,9 метра — більше, ніж у Tiggo 9, а дизайн наслідує мову останніх моделей Chery: масивна шестикутна решітка радіатора, розділені світлодіодні фари та строгі геометричні форми.

Та головна фішка — це розширюваний дах і модульна архітектура, завдяки яким авто можна перебудувати шістьма різними способами. У стандартному режимі T1TP є просторим семимісним SUV, у якому шестирічна дитина може стояти у повний зріст.

Пікап і кемпер — одним рухом руки

Якщо зняти задній модуль, автомобіль перетворюється на пікап із подвійною кабіною, де третій ряд сидінь поступається місцем відкритій вантажній платформі об’ємом 600 літрів. Тут можна перевозити дошки для серфінгу, кемпінгове спорядження або навіть будівельні інструменти. А в кемпер-режимі T1TP отримує висувний намет на даху, тент з боку кузова, зовнішнє джерело живлення, екрани для пасажирів і зону для відпочинку — справжній будинок на колесах для подорожей вихідного дня.

Гібридна ефективність і реальні перспективи. Під капотом концепт, найімовірніше, використовує фірмову систему Super Hybrid, що поєднує 1,5-літровий турбодвигун, електромотор і батарею, встановлену під підлогою. Таке рішення забезпечує запас ходу до 1400 км у змішаному циклі. Chery повідомила, що розробку T1TP розпочала у лютому 2024 року, залучивши команду з 20 фахівців, які працювали над ідеєю понад 300 днів. Компанія планує вивести серійну версію на ринок уже у третій чверті 2026 року, спершу в Китаї, а потім — на міжнародні ринки.

SUV, що змінює уявлення про сімейний автомобіль

Якщо навіть частина інновацій з концепту потрапить до серійного виробництва, Chery T1TP може стати одним із найуніверсальніших автомобілів у світі. SUV, який здатен стати пікапом або кемпером, — це не просто футуристична ідея, а потенційно новий клас автомобілів, орієнтованих на активні сім’ї.