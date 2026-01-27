Chery заходить на територію Hilux з новим електропікапом: коли чекати в Україні?

Himla EV побудований на класичній рамній платформі й пропонується як із заднім приводом, так і з повним, що для електропікапа досі залишається рідкістю в бюджетному сегменті, повідомляє Auto24, посилаючись на дані CarNewsChina.

У базових версіях Himla EV оснащується одним електродвигуном потужністю 150 кВт (201 к.с.) і крутним моментом у 350 Нм, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 8,8 секунди. Для тих, хто очікує від пікапа не лише утилітарності, а й динаміки, Chery підготувала повноприводну версію з двома електромоторами.

Їх сумарна віддача сягає 300 кВт (402 к.с.) та 540 Нм крутного моменту, а прискорення до “сотні” скорочується до 5,0 секунд. Запас ходу залежить від акумулятора. Покупцям доступні батареї ємністю 66,54 кВт-год або 88 кВт-год, що забезпечують 405, 505 або 510 км на одному заряді за циклом CLTC.

Габарити справжнього пікапа

Himla EV доступний у двох кузовних виконаннях. Стандартна версія має довжину 5330 мм, тоді як подовжений варіант має до 5610 мм. Ширина становить 1920 мм, висота — 1890 мм, а вантажна платформа пропонує глибину 1530 або 1810 мм залежно від конфігурації. Іншими словами, це повноцінний середньорозмірний пікап, а не стилізація під нього.

Інтер’єр без “робочої аскези”

У салоні Chery намагається дистанціюватися від утилітарних стандартів класу. Перед водієм встановлено триспицеве мультикермо та центральний дисплей з діагоналлю 12,3 або 15,6 дюйма. Оздоблення виконане у світло-коричневих і чорних тонах з хромованими акцентами, а у багатших комплектаціях доступний повний набір систем допомоги водієві: від адаптивного круїз-контролю до автоматичного екстреного гальмування та утримання в смузі.

До слова, ця модель від Chery вже присутній на українському ринку, щоправда, поки що у дизельному виконанні. Це класичний рамний пікап із 2,3-літровим турбодизелем, який розвиває близько 160 к.с. та має механічну або автоматичну коробку залежно від версії. Орієнтовна ціна дизельного Chery Himla в Україні стартує від 26 тисяч доларів, що робить його одним із найдоступніших рамних пікапів у своєму класі, особливо на тлі значно дорожчих японських конкурентів.

Чи стане Himla EV “електричним Hilux”?

З огляду на рамну конструкцію, серйозні габарити, повний привід і агресивну ціну, Himla EV виглядає не експериментом, а цілком прагматичною спробою Chery зайти в сегмент, який довго вважався недоторканним. Якщо електричну версію з часом виведуть на експортні ринки, включно з Європою та Україною, у Toyota Hilux з’явиться справді небезпечний конкурент.