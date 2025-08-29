Чеська армія отримає 1000-сильний броньовик власного виробництва

Шведська компанія BAE Systems Hägglunds вчора, 28 серпня, офіційно представила першу бойову машину піхоти CV90 30 MkIV для чеської армії.

Як йдеться в повідомленні виробника, із загальної кількості 246 машин лише 39 одиниць техніки виготовлять у Швеції, а решта 207 будуть зібрані в Чеській Республіці.

На чеському державному заводі VOP CZ, написав ще місяць тому CZ Defense, вже готуються до такого.

В ході модернізації на підприємстві з'явилися шестиметровий лазер, новий листозгинальний прес, випаювальний верстат і обробний центр, інше обладнання. Там окрім виробництва цієї бойової машини планується виробництво броньованих кабін для автомобілів Iveco, які державне підприємство постачатиме німецькій компанії KNDS.

Постачання CV90 MkIV буде адресним – 7-ма механізована бригада отримає першу партію машин вже цьогоріч. Броньовики замінять застарілий парк техніки, що за своїм ресурсом та бойовими можливостями не відповідає сучасним викликам.

Постачання здійснюватимуться поетапно до 2030 року, що дозволить чеській армії навчати екіпажі, інтегрувати нові машини до своїх механізованих бригад та підтримувати оперативну готовність протягом усього перехідного періоду.

Так виглядає перший CV9030 MkIV для 7-ї механізованої бригади чеської армії. Фото: Міхал Півонька, CZ Defense

CV90 MkIV – це новітнє покоління перевіреного в боях сімейства CV90, розробленого для того, щоб надати солдатам вирішальні переваги на сучасному полі бою. Для максимальної живучості CV9030 MkIV оснащений покращеними модульними пакетами бронювання, протимінним захистом та системою активного захисту.

Двигун потужністю 1000 к.с. та адаптивна підвіска забезпечують високу мобільність на складній місцевості, гарантуючи, що платформа може маневрувати та ефективно боротися в складних оперативних умовах.

Основним озброєнням є 30-мм автоматична гармата Bushmaster II, здатна з високою точністю вражати як броньовані, так і малозахищені цілі. Окрім основної гармати, машина оснащена двома пусковими установками протитанкових керованих ракет, що дозволяє їй уражати важкоброньовані цілі, включаючи сучасні основні бойові танки, на великих відстанях.

Презентація CV9030 MkIV на заводі BAE Systems Hägglunds у Швеції. Фото: Міхал Півонька, CZ Defense

Поєднання гарматних та ракетних систем дозволяє CV9030 MkIV забезпечувати перевагу над однотипними БМП та бронетанковими формуваннями. Завдяки вдосконаленим системам управління вогнем, стабілізованій оптиці та комплекту датчиків наступного покоління, машина забезпечує чудову ситуаційну обізнаність та ефективність.