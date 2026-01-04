Chevrolet Corvette пробив паркан і врізався в човен: діти гралися у дворі за мить до аварії

На відео з камер спостереження видно, як автомобіль рухався вулицею, але водій з невідомих причин не загальмував перед перехрестям. Машина перелетіла бордюр, промчала ділянкою перед будинком і лише тоді зупинилася, зруйнувавши дерев’яний паркан і вдаривши човен.

Після зіткнення водій ненадовго зупинився, а потім намагався від’їхати. Поліція вже пред’явила йому звинувачення, однак деталі порушення поки що не розкривають, пише Carscoops.

Діти могли опинитися в смертельній небезпеці

На щастя, ніхто не постраждав — ні водій, ні пасажир, ні мешканці будинку. Але історія могла мати зовсім інший фінал. Власниця будинку Женев’єв Вільяр розповіла, що її діти буквально за кілька хвилин до інциденту гралися крейдою саме з того боку паркану, куди врізався Corvette.

Тепер родина змушена відновлювати огорожу та ремонтувати човен, а сам автомобіль зазнав серйозних пошкоджень передньої частини.

Район вимагає змін

Це не перший небезпечний інцидент на цій ділянці. Пів року тому чоловіка Вільяр збили, коли він виїжджав на своєму Ford F-150. Після чергової аварії місцева влада знову заговорила про необхідність підвищення безпеки.

Віце-мер Палметто-Бей Марк Мервітцер заявив, що місто розглядає можливість встановлення лежачих поліцейських або навіть невеликого кільця на перехресті, щоб зменшити швидкість руху транспорту та запобігти новим інцидентам.