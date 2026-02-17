Чми відрізняється позбавлення права керування від обмеження у такому праві

ФОТО: freepik.com|
Позбавлення права керування застосовується за рішенням суду
У практиці застосування законодавства у сфері безпеки дорожнього руху водії часто плутають два різні правові механізми — обмеження в праві керування транспортними засобами та позбавлення права керування. Як інформує ГСЦ МВС – головна різниця у тому що в одному випадку потрібно складати водійські іспити, а в іншому водію повертають його права без екзаменів.
Обмеження в праві керування
Обмеження в праві керування — це тимчасова заборона керувати транспортними засобами, яка не пов’язана безпосередньо з порушенням правил дорожнього руху. Такий захід застосовується у зв’язку з невиконанням визначених українськими законам зобов’язань.
Найпоширеніша підстава — постанова державного або приватного виконавця в межах виконавчого провадження. Механізм передбачений Законом України «Про виконавче провадження».
Приклад ситуації
Громадянин систематично не сплачує аліменти. Державний виконавець відкриває виконавче провадження та виносить постанову про тимчасове обмеження в праві керування транспортними засобами до моменту повного погашення заборгованості.
У такому випадку:
- Посвідчення водія фактично не анулюється і не визнається недійсним.
- Після виконання зобов’язань обмеження скасовується постановою виконавця.
- Повторно складати іспити або отримувати нове посвідчення не потрібно.
Інформація про обмеження вноситься до державних реєстрів. Керування транспортним засобом у період дії обмеження є правопорушенням і тягне відповідальність.
Позбавлення права керування
Позбавлення права керування — це вид адміністративного стягнення, який застосовується виключно за рішенням суду. Підставою є порушення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху.
Приклад ситуації
Водій керував автомобілем у стані сп’яніння. Суд визнає його винним і ухвалює рішення про позбавлення права керування на визначений строк, наприклад на один рік.
У такому випадку:
- Посвідчення водія підлягає вилученню.
- Після завершення строку позбавлення право на керування поновлюється у встановленому порядку.
- Обов’язковим є повторне складання теоретичного та/або практичного іспиту.
Що важливо знати водіям
В обох випадках керування транспортним засобом під час дії заборони є правопорушенням і тягне додаткову відповідальність. Ігнорування рішення виконавця або суду може призвести до нових санкцій, зокрема штрафів або продовження строків обмеження.
Висновок
Обмеження в праві керування — це тимчасовий захід впливу за невиконані зобов’язання, який не пов’язаний безпосередньо з порушенням ПДР і скасовується після їх виконання. Позбавлення права керування — це судове адміністративне стягнення за правопорушення у сфері дорожньої безпеки, яке має визначений строк і складну процедуру поновлення.