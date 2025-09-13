Чоловік роками їздив на боліді Формули 1 дорогами загального користування, але тепер його заарештували

Як пише Carscoops, правоохоронці Чеської Республіки нарешті вистежили сумнозвісного 51-річного водія, який керував гоночним автомобілем на дорогах загального користування.

Повідомляється, він робить це щонайменше з 2019 року й публікує ролики в Інтернет. Нещодавно на YouTube-каналі TrackZone вийшов ролик, в якому власник одномісного боліда в стилі Ferrari відмовляється тихо здаватися та драматично протестує проти свого арешту.

Раніше цього тижня власник спортивного авто зняв відео, де він керував болідом на дорогах загального користування у колоні, до якої входили Ferrari F40, Chevrolet C7 Corvette Z06 та Lamborghini Murcielago LP640, а також кілька автомобілів з операторами. Невдовзі після того, як водій заїхав на місцеву заправку, поліцейські почали стежити за водієм. Вони намагались зупинити його на трасі, але власникам вдалось швидко і тихо відбуксирувати болід до приватного будинку.

Попри те, що автомобіль та водій знаходились на приватній території, правоохоронці вимагали, щоб водій вийшов з машини та пред'явив свої документи. Перепалка тривала кілька хвилин, оскільки чоловік неодноразово стверджував, що поліція не мала права перебувати на території без ордера на арешт чи обшук.

За словами влади, вони мали повне право бути там, оскільки мали обґрунтовані підозри, що водій вчинив незаконне діяння, керуючи незаконним та незареєстрованим автомобілем по дорозі. Крім того, поліцейські зафіксували правопорушення на камеру свого авто. Зрештою, чоловік вийшов з машини й, як вважається, був заарештований. Йому загрожує значний штраф за керування транспортним засобом без реєстрації та страховки, а також він може втратити посвідчення водія на термін до одного року.

Спочатку всі вважали, що неназваний водій керує болідом Dallara GP2. Однак, у відео власник стверджує, що це прототип Ferrari – Dallara F, який був створений під час нетривалого проєкту компанії Dallara у Формулі 1. Болід має 2,4-літровий атмосферний V8 від Ferrari, що видає понад 800 к.с., а також ліврею, подібну до реального боліда Ferrari 248 F1 2006 року.