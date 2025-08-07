Чому далекобійники не задоволені своєю роботою: дослідження

Звіт про задоволеність роботою за 2025 рік базується на опитуванні 24 999 водіїв-далекобійників. Про це пише eurotransport.de, наголошуючи на тому, що 49 відсотків опитаних водіїв вантажівок незадоволені своєю роботою.

Для логістичної галузі це – тривожний сигнал. Дані не тільки найсвіжіші, але й найбільш наповнені у своєму змісті, зокрема, у Німеччині.

З-поміж опитаних 14 відсотків висловили нейтралітет, тобто вони не кажуть про незадоволення, але й не висловлюють вдоволення.

Вони не мають емоційної прив’язки до компанії, прихильність або ледь тримається, або відсутня взагалі. При нагоді надходжень кращої пропозиції з більшою ймовірністю звільняться й перейдуть до іншого роботодавця.

Вдячність – ключовий фактор

Аналітики підмітили цікавий факт: 69 відсотків водіїв стверджують, що визнання з боку керівництва є важливим для них. Це залишається одним із ключових факторів мотивації та відчуття приналежності.

За словами авторів дослідження, експедитори, які спеціально розв'язують цю проблему, мають ефективні інструменти боротьби з плинністю кадрів.

Гнучкість замість жорсткої рутини

Ще один постулат привабливості в тому, що водії особливо цінують різноманітний робочий графік. 63 відсотки віддають перевагу завданням з гнучкістю та різноманітністю, тоді як лише чверть вважають рутинні завдання приємними.

Роботодавцям рекомендується забезпечувати різноманітність, періодично змінюючи маршрути або пропонуючи додаткові завдання.

Сильна команда долає захопливі виклики

З-поміж опитаних 73 відсотки респондентів вважають хорошу команду важливішою за цікаві завдання.

Соціальні зв'язки на роботі є ключовим критерієм задоволення від роботи для багатьох водіїв. Тому створення позитивної робочої атмосфери може не лише зміцнити моральний дух, але й посилити лояльність до компанії.

Рецепт рекомендацій роботодавцям

Автори дослідження рекомендують робити масштабні інвестиції, зокрема, інвестувати в задоволену та нейтральну групу. Регулярне визнання, свобода вибору та шаноблива взаємодія є підхожими засобами утримання співробітників у довгостроковій перспективі та забезпечення успіху компанії.