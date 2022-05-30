Ініціатива створення державної мережі АЗС шляхом націоналізації існуючих мереж не призведе до покращення ситуації на ринку пального. Таку думку висловили одразу кілька власників успішного бізнесу в Україні.

Державна мережа АЗС, про створення якої говорив голова правління збиткової державної компанії "Нафтогаз-Україна" Юрій Вітренко, не зможе бути більш ефективною, ніж приватні оператори роздрібного паливного ринку. Таку заяву зробив директор мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін. Аналогічної думки дотримується співвласник компанії "Нова Пошта" Володимир Поперешнюк.

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Як показує досвід, в Україні державні підприємства часто збиткові та неефективні. Серед прикладів – Укразалізниця, НАК "Нафтогаз України", "Укрпошта" та багато інших. Навіть дуже успішний бізнес, створений підприємцями, після націоналізації починає втрачати клієнтів.

"Є старий мультфільм "Все навпаки" про Віслюка, який дуже хотів стати метеликом. Через це він нехтував будь-якими порадами і робив все навпаки. Мені це нагадує дії нашого уряду в економічній сфері. Замість того, щоб негайно проводити тотальну дерегуляцію та приватизацію, аби втримати економіку та дати їй налаштуватися під потреби фронту, віслюки продовжують все робити навпаки: посилюють регулювання та створюють державні компанії", - пише на своїй сторінці у соцмережі Володимир Поперешнюк.

"Така гучна заява, що держава вирішила створити державну мережу АЗС на базі Glusco та ще якихось заправок Коломойського. Ви серйозно? Чи правда ви подумали, що держава зможе бути більш ефективним управлінцем бізнесу, ніж приватник?", - дивується Дмитро Леушкін.

"Ну це ж банальщина якась. Завжди приватний управлінець був і буде ефективнішим. Ви маєте пальне недороге? Так давайте ми його безкоштовно прокачаємо через мережі АЗС, просто на патріотизмі продамо без жодних націнок і лімітів населенню. Скільки скажете продамо, а потім за нього і заплатимо", – пропонує підприємець.